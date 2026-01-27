Bíblia foi encontrada intacta dentro de caminhão incendiado (Arquivo Pessoal/Letícia Martins)\nA caminhoneira Letícia Pereira Martins, de 28 anos, que encontrou uma Bíblia intacta dentro do próprio caminhão, incendiado em frente à casa do sogro, em Palmas, ainda tem 24 meses de financiamento para pagar. Segundo ela, o veículo é avaliado em R$ 110 mil e não tinha seguro.\nDe acordo com informações repassadas pela polícia à vítima, o suspeito foi identificado e possui um mandado de prisão em aberto. A ação teria sido aleatória, e o homem não é conhecido da família. O nome do suspeito não foi divulgado e, por isso o JTo não conseguiu localizar sua defesa.\nO JTo também solicitou informações sobre as investigações à Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.