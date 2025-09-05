-Vídeo mostra caminhão sendo retirado do rio Tocantins (1.3308808)\nUm dos caminhões que estava no fundo do Rio Tocantins desde o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, em dezembro de 2024, foi retirado da água nesta quinta-feira (4). O trabalho complexo precisou do apoio de mergulhadores, balões de flutuação e guinchos.\nA ponte era parte da BR-226 entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), e desabou no dia 22 de dezembro de 2024. Carretas, caminhonetes e carros de passeio faziam a travessia no momento do colapso. O acidente deixou 14 mortos e três pessoas desaparecidas, além de um homem resgatado com vida.\nUma caminhonete foi retirada do fundo do rio no dia 20 de agosto. Desta vez, a equipe conseguiu remover o cavalo mecânico de um dos caminhões. A retirada demandou mais esforços das equipes, pois o veículo estava embaixo de escombros da ponte.