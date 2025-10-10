Um caminhão VOLVO/FH 500 que estava no fundo do rio Tocantins desde o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, em dezembro de 2024, começou a ser retirado da água. O veículo foi içado com ajuda de balões, após nove meses da tragédia que deixou mortos e desaparecidos.\nVeja no JA 2ª Edição: Carreta com agrotóxicos que caiu com a Ponte JK é retirada do Rio Tocantins\nSegundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a previsão é de que o veículo seja totalmente retirado neste sábado (11).\nA ponte que ligava o Tocantins e o Maranhão pela BR-226, entre os municípios de Aguiarnópolis e Estreito, desabou no dia 22 de dezembro de 2024. Carretas, caminhonetes e carros de passeio foram parar no fundo do rio com escombros do vão central da ponte. As equipes de buscas localizaram 14 corpos e três pessoas continuam desaparecidas, além de uma pessoa que sobreviveu. O que restou da ponte foi implodido em fevereiro.