Caminhão perde controle em ladeira e bate em carros estacionados na entrada da cachoeira Roncadeira (Reprodução/TV Anhanguera)
Um caminhão perdeu o controle ao subir a serra de Taquaruçu e atingiu outros seis veículos que estavam estacionados em um mirante. O acidente aconteceu na entrada para a cachoeira Roncadeira, na TO-030. O condutor de um dos veículos atingidos teve ferimentos leves.
Veja vídeo no JA 2ª Edição – TO :Caminhão perde controle em ladeira de Taquaruçu e atinge veículos
O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (15). Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o caminhão começa a subir a ladeira. Em poucos segundos, ele aparece descendo desgovernado pela pista.
O veículo atingiu um carro que trafegava pelo local e outros cinco que estavam estacionados.