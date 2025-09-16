-Caminhão pega fogo e deixa quatro feridos após batida entre três veículos (1.3312889)\nUm caminhão pegou fego após ser atingido por outro caminhão e por um carro na TO-373, entre Araguaçu e Alvorada, na região sul do Tocantins. Segundo a Polícia Militar (PM), a batida deixou quatro homens feridos.\nAs vítimas são três motoristas e um passageiro, com idades entre 48 e 60 anos. Eles foram levados para o Hospital de Referência de Alvorada. O estado de saúde não foi divulgado.\nO acidente aconteceu na noite de segunda-feira (15) e o trecho da rodovia ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência, mas foi liberado e segue normalmente.\nLavradora 'ressuscitada' teve dificuldades financeiras com aposentadoria bloqueada: 'Sofrendo sem o benefício'\nPolícia identifica homem encontrado em estado de decomposição após mulher perceber urubus em área rural