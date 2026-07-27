Um caminhão derrubou grades de proteção de um trecho em obras da TO-080 e parou próximo a uma ribanceira na região do lago de Palmas após o motorista perder o controle da direção. O acidente aconteceu por volta de 1h30 desta segunda-feira (27), no aterro da Ponte Siqueira Campos.\nA ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros. Segundo a PM, o veículo atingiu um guarda-corpo e um poste de iluminação.\nQuando os bombeiros chegaram ao local, encontraram um dos ocupantes consciente e fora do caminhão. Ele relatou que foi arremessado da cabine durante a colisão e apresentava dores na região cervical e no dedão do pé esquerdo, além de ferimentos na parte de trás da cabeça e no polegar da mão esquerda.\nPM de Goiás preso suspeito de disparar arma em praia do TO é liberado após pagamento de fiança, diz SSP