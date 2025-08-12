Um caminhão se envolveu em um acidente de trânsito e derrubou dois postes em Paraíso do Tocantins, nesta terça-feira (12). A batida aconteceu durante a tarde e cerca de 4,2 mil clientes tiveram a energia elétrica suspensa.\nVeja no vídeo do Jornal Anhanguera 2ª Edição: Caminhão derruba dois postes e deixa mais de 4 mil clientes sem energia em Paraíso do TO\nUma equipe da Energisa, concessionária que fornece o serviço para o estado, teve que ir ao local para restabelecer o fornecimento. Não foi informado o estado de saúde do motorista do veículo.\nConforme a empresa, foi preciso realocar a rede e cerca de 30 minutos depois do acidente e o serviço foi normalizado para 88% dos clientes afetados, após reparos feitos de forma remota pelo Centro de Operações da Energisa. A previsão é que em algumas horas o fornecimento seja restabelecido para todos.