-CAMINHÃO DE AGROTÓXICO (1.3323656)\nMais um caminhão que caiu com o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre o Tocantins e o Maranhão, foi retirada do Rio Tocantins nesta segunda-feira (13). O cavalo mecânico veículo Volvo/FH 500 foi içado da água com ajuda de guindastes na margem do rio.\nA queda da ponte aconteceu no dia 24 de dezembro de 2024, deixando 14 mortos, três desaparecidos e um ferido. A ponte que ligava os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) pela BR-226. Carretas, caminhonetes e carros de passeio foram parar no fundo do rio com escombros do vão central da ponte.\nA ação para retirada do caminhão começou na quinta-feira (9). Com ajuda de balões de reflutuação com capacidade de cinco tonelada e o trabalho de mergulhadores, o veículo submergiu. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), informou na sexta-feira (10), que o caminhão seria transportado por rebocadores até a margem do rio.