-Mudança Silvanópolis (1.3335509)\nA fisioterapeuta Wagna Rua, de 45 anos, registrou em vídeo o momento em que um caminhão da Prefeitura de Silvanópolis realizava uma mudança particular em Palmas, a cerca de 120 km do município de origem. O flagrante ocorreu no último sábado (8), na Avenida Siqueira Campos (antiga Av. Teotônio Segurado), uma das mais movimentadas da capital.\nAs imagens mostram o veículo oficial, com a identificação do município, transportando móveis e outros objetos pessoais na carroceria. Segundo Wagna, a cena chamou a atenção por se tratar de um bem público sendo usado para uma finalidade aparentemente privada, em plena luz do dia e longe de seu município de origem.\nA Prefeitura de Silvanópolis esclareceu, em nota enviada ao JTo, que o uso de um veículo municipal para transportar a mudança de um particular ocorreu em uma ação de assistência social. O beneficiado é um idoso de 80 anos, cadeirante e de baixa renda, que vivia sozinho e era acompanhado pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras).