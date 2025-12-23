Caminhão carregado de gado tombou na rodovia BR-153, em Colinas do Tocantins (@colinasnoticias2/ Divulgação)\nUm caminhão carregado de gado tombou na BR-153, em Colinas do Tocantins, região norte do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo e seu filho tiveram ferimentos e foram levados ao hospital.\nO acidente aconteceu por volta das 12h desta terça-feira (23), no km 244 da rodovia. Imagens feitas no local mostram o caminhão tombado na pista e os animais presos dentro do veículo. As causas do acidente não foram divulgadas.\nAcidente na BR-153 mata mulher grávida e dois filhos em Colinas do Tocantins\nSaída temporária de Natal libera mais de 170 detentos em Palmas; retorno será dia 28\nConforme os bombeiros, o motorista do veículo foi encontrado deitado no chão da rodovia e consciente, mas com dores na perna esquerda, e uma criança, filho dele, com ferimentos leves pelo corpo. Os dois foram levados para o hospital da cidade.