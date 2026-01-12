Câmeras de segurança de uma distribuidora de bebidas registraram o momento em que o adolescente Wellington Gabriel Ferreira Moraes, de 17 anos, sofreu disparos de arma de fogo e morreu na região sul de Palmas. Um homem de 29 anos também acabou atingido e recebeu atendimento médico.\nO crime aconteceu na madrugada de domingo (11), por volta de 1h, no Jardim Taquari. O homem ferido, que não teve o nome divulgado, recebeu socorro de populares e seguiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Sul).\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Adolescente morre e homem fica ferido após serem baleados em distribuidora de Palmas\nAs imagens mostram uma das vítimas sentada a uma mesa com outras pessoas. Em seguida, o jovem caminha até a saída do estabelecimento e sofre os disparos ao se aproximar de um veículo. Clientes entram em pânico e tentam deixar o local após os tiros.