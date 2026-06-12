Um motociclista de 21 anos morreu após um acidente de trânsito na região sul de Palmas. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da batida na Avenida TLO-5, no Jardim Taquari, na noite desta quinta-feira (11).\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Jovem morre após sofrer acidente em avenida de Palmas\nA vítima era Jeremias de Jesus Cardoso Farias. Segundo informações da Polícia Militar, o jovem conduzia uma motocicleta quando atingiu a lateral de um carro que realizava uma conversão na via. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.\nUm ano de casamento e um filho de 2 anos: quem eram os jovens mortos na tragédia da TO-110\nPescador de 64 anos é encontrado morto após três dias de buscas no Rio Lontra\nSaiba quem é o motorista investigado pela polícia no caso da estudante que teve pé encontrado dias após acidente