Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher foi assassinada a facadas em Taquaralto, região sul do Tocantins. Um homem de 35 anos foi preso suspeito do crime. Segundo a Polícia Militar, a agressão aconteceu durante uma discussão entre a vítima e o suspeito.\nVeja vídeo no JA1: Câmera de segurança registra momento em que mulher é assassinada em Taquaralto\nA vítima foi identificada como Fabíula Vieira Fonseca, de 37 anos. Nas imagens apuradas pela TV Anhanguera, a mulher aparece conversando com dois homens, sendo que um deles estava em uma motocicleta. De repente, um deles avançou contra a vítima e a golpeou. O suspeito subiu na moto e fugiu.\nO homem de 35 anos foi preso logo após o crime. Pessoas que estavam na região chamaram a Polícia Militar e informaram que a mulher estava ferida. Conforme a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a vítima não apresentava sinais vitais.