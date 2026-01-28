Animais passaram décadas em passeios turísticos antes de chegar ao Tocantins (Dorothée Quennesson/Pixabay)\nUm grupo de camelos que apareceu em um vídeo gravado em uma fazenda na região do Jalapão, no Tocantins, já teve uso em atividades de passeio turístico no Rio Grande do Norte. A informação ajuda a esclarecer a presença dos animais no estado após a gravação ganhar repercussão nas redes sociais.\nAs imagens, divulgadas inicialmente por moradores da região, mostram mais de um camelo caminhando livremente em uma área rural. O registro chamou atenção pelo ineditismo, já que se trata de uma espécie exótica e incomum no Tocantins, o que gerou dúvidas sobre procedência, autorização e destino dos animais.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Camelos são vistos em propriedade que fica no Jalapão\nSegundo apuração do JTo, os camelos integraram atividades voltadas ao turismo em território potiguar antes de chegarem ao Tocantins. Esse tipo de uso, comum em destinos turísticos específicos do Nordeste, costuma atrair visitantes interessados em experiências diferenciadas.