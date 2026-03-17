O Ministério Público do Estado (MPE) recomendou que a Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins extinga os cargos comissionados que possuem natureza técnica e realize um concurso público. Foi dado um prazo de 90 dias para que a Casa Legislativa exonere os contratados.\nA recomendação foi expedida pelo procurador-geral de Justiça Abel Andrade Leal Júnior. O MPE informou que a cidade deve apresentar, em até seis meses, um plano de trabalho e o cronograma para a realização do novo concurso público.\nA Câmara informou por meio que nota que desde o ínicio da gestão estão sendo realizados levantamentos e os estudos necessários para atender, da melhor forma, os prazos e recomendações do órgão Ministerial.Além disso, destacou que seguirá todas as normas fiscais e legais e que quando for concluído plano de conformidade da estrutura de pessoal do Poder Legilativo de Paraíso do Tocantins será divulgado (Veja nota completa abaixo).