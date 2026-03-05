Nesta última quarta-feira (04), ocorreu uma cerimônia para empossar o suplente de vereador Miguel Barros (MDB). Segundo a Câmara Municipal de Palmas (CMP), o motivo se dá pela licença do mandato para tratamento de saúde do até então vereador Alex Mascarenhas (MDB).\nO evento foi aberto para o público e transmitido ao vivo pela TV Câmara no canal 10.3, ficando registrado também no canal do YouTube oficial da Câmara. Segundo o parlamentar, o seu mandato vai ter como pauta principal o desenvolvimento econômico da capital, com foco na geração de emprego e renda.\nPosse digital do concurso da Educação do Tocantins: veja lista de convocados e como fazer\nNovos promotores assumem cargos no MPTO; confira os nomes e lotações\nConheça os novos promotores que tomam posse no Ministério Público nesta quarta-feira