Usuários do transporte público de Palmas têm reclamado da falta de estrutura e sinalização nos pontos de ônibus. Na região sul da capital, os passageiros chegam a improvisar lugares para sentar com uma cama abandonada e sinalizar as paradas de ônibus com pedaços de madeira.\nO estudante Vitor Gabriel, de 13 anos, que mora na região do bairro Palmas Sul, utiliza o transporte para ir à escola, e diz que sem a estrutura para esperar pelo ônibus, precisa ficar em um local longe do ponto ou debaixo de chuva.\nComo estudo pela tarde, quando são 13h preciso estar aqui no ponto embaixo do sol quente, ou então vou para o outro ponto de ônibus. Mas se começar a chover, como não tem cobertura, não tem como ir à escola. E mesmo com o guarda-chuva é ruim para ficar na parada”.\nAlém da falta de abrigo, a dificuldade aumenta sem a sinalização dos pontos de ônibus. O autônomo José de Jesus, também morador da região, conta que para não ficar sem ponto de ônibus, foi preciso improvisar com placa de parada em postes de energia e com pedaços de madeiras.