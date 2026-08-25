Calor acima de 40°C, estiagem e fumaça de queimadas levaram Palmas a recomendar a suspensão de atividades físicas intensas e práticas ao ar livre em escolas e creches, principalmente entre 10h e 16h. A orientação consta na Nota Técnica nº 4/2026 da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), publicada no Diário Oficial do Município 4.018, da última sexta-feira (21).\nSegundo o documento, Palmas enfrenta durante o período de estiagem uma combinação de redução da umidade relativa do ar, aumento das temperaturas máximas, diminuição das chuvas e crescimento da ocorrência de queimadas urbanas e rurais. O cenário contribui para a piora da qualidade do ar e para o aumento da concentração de material particulado na atmosfera.\nA nota técnica destaca que, nos últimos anos, Palmas registrou episódios recorrentes de calor extremo, com temperaturas superiores a 40°C e umidade relativa do ar abaixo de 20%. O documento classifica essas condições como situações de perigo ou grande perigo, conforme os critérios do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).