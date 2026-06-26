A caixa de supermercado Tânia Maria Ribeiro de Oliveira, de 63 anos, foi encontrada morta dentro de casa, em Itumbiara, na região sul de Goiás. Segundo o delegado do caso, o suspeito está foragido. Ao g1, o delegado informou que o suspeito confessou ao genro da mulher que a enforcou. Em áudio divulgado pela TV Anhanguera, o suspeito confessa que matou Tânia e a mataria de novo (ouça acima).\nTânia foi encontrada morta na quarta-feira (24), no Setor Afonso Pena. O g1 não localizou a defesa de Carlos Humberto Silva Cardoso até a última atualização desta reportagem.\nFui eu, fui eu sim, eu que matei ela. Matei, não me arrependo, não! E se tiver que matar de novo, eu mato de novo. Eu te avisei, eu falei", trecho do áudio.\nSegundo Felipe, a polícia foi acionada por familiares. O genro da mulher entrou em contato com o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), pois estava preocupado com o desaparecimento dela.