O caixão com o corpo de uma pessoa foi desenterrado no cemitério municipal de Novo Acordo, região leste do estado. A violação de túmulo aconteceu na madrugada desta terça-feira (7).
De acordo com a Polícia Civil, equipes da 80ª Delegacia de Porto Nacional e da Perícia estiveram no cemitério para analisar as circunstâncias em que estava o caixão e o corpo, para dar início às investigações.
O município informou que a equipe da Defesa Civil fazia a poda de árvores no cemitério quando se deparou com o caixão aberto, expondo o cadáver. As equipes imediatamente acionaram as autoridades e, após os procedimentos, o corpo foi liberado para ser enterrado novamente.