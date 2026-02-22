Veículos precisam desviar de buracos em vias da capital (Djavan Barbosa/Arquivo Jornal do Tocantins)\nMotoristas que enfrentam buracos nas ruas e rodovias e registram danos no veículo têm direito de buscar indenização. A responsabilidade do poder público está prevista na Constituição Federal de 1988, que estabelece dever de reparar prejuízos causados por ação ou omissão do Estado.\nO artigo 37, parágrafo 6º, determina que pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. A regra também alcança situações em que há falha na conservação de vias públicas, quando o ente responsável deixa de garantir condições adequadas de tráfego.\nEm áreas urbanas, a responsabilidade costuma recair sobre o município. Em rodovias estaduais, a atribuição pertence ao governo do estado. Já em rodovias federais, a obrigação cabe à União. A definição depende de quem administra a via onde ocorreu o dano.