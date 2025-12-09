Cadela de família foi morta durante assalto em Ananás (TV Anhanguera/Reprodução)\nUma cachorrinha foi morta durante um assalto em uma casa em Ananás, região do Bico do Papagaio. O tutor do animal, um comerciante de 47 anos, informou que o local foi invadido e sua caminhonete acabou sendo levada pelo criminoso, junto com aparelhos eletrônicos. A Polícia Civil investiga o caso para identificar e localizar o autor.\nVeja vídeo na JA 2ª Edição: Criminosos invadem casa, matam cachorro e roubam pertencentes de empresário\nO crime aconteceu na manhã de segunda-feira (8), na região central da cidade. Segundo a PM, o comerciante informou que estava no trabalho no momento do assalto e foi informado pela vizinhança que o portão de sua casa estava aberto.\nQuando o comerciante chegou à casa, encontrou a cachorra morta, atingida por facadas. Ele também identificou que foram levados dois aparelhos de televisão.