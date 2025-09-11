Pôr do Sol registrado no sul do Tocantins (Débora Ciany/Arquivo JTo)\nO tocantinense tem enfrentado as altas temperaturas e clima abafado característicos do mês de setembro. Os termômetros se aproximam dos 40°C, mas com a primavera se aproximando, a expectativa é que o clima se torne mais ameno. Até o momento, nem a 'chuva do caju' veio para dar uma refrescada.\nDe acordo com o meteorologista José Luiz Cabral, professor da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), os dias vão continuar quentes, pois o estado atravessa o mês considerado mais quente do ano na região. A previsão é que ocorram pancadas de chuva a partir da segunda quinzena.\nA boa notícia fica por conta da chegada da estação da primavera, que representa pra gente um período de transição, aonde nós estamos nos afastando do período, do longo período de estiagem e se aproximando do período chuvoso. E, com essa mudança, há possibilidade de ocorrência de pancadas de chuvas isoladas em várias regiões de Tocantins", comentou o meteorologista.