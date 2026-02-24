Cadela Catarina antes e depois do acidente (Arquivo pessoal/ Diéssica Tais)\nA tutora Diéssica Tais Silva denunciou que sua cachorrinha chamada Catarina foi morta após ser levada para tomar banho em um pet shop de Goiânia. O local alegou à família que a cadela fugiu, pulou a mureta e foi atropelada por um carro. Ao POPULAR, a tutora informou que registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil.\nA reportagem procurou a empresa de pet shop que está sendo denunciada, que informou que, no momento, não há nada para esclarecer, mas lamentam o ocorrido. (Confira o posicionamento completo ao final do texto).\nÀ reportagem, a delegada Simelli informou que o médico veterinário responsável pelo estabelecimento não irá responder por crime, já que não houve uma ação de maus-tratos com intenção de cometer crueldade contra o animal, mas sim uma negligência por parte dos funcionários do estabelecimento. O dono da empresa poderá responder pelo ato na esfera cível.