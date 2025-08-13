O tutor de um cão foi denunciado por maus-tratos suspeito de abandonar o animal doente, sem água e comida, em uma chácara de Araguaína. A denúncia foi feita pela prefeitura da cidade depois que soube do caso pela clínica-escola de uma faculdade. O animal chegou a ser tratado no local até o dono retirá-lo e não arcar com o custos e não dar continuidade ao tratamento.\nDe acordo com a Prefeitura de Araguaína, a denúncia apontou que o homem levou o animal para internação na clínica-escola, onde ficou por 35 dias. Quando o tutor retirou o animal, a equipe local acionou a Coordenação Municipal da Causa Animal, que faz parte da Fiscalização Ambiental.\nO nome do tutor não foi divulgado e por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nA equipe da clínica, segundo a prefeitura, chegou a tentar contato com o tutor, mas teve informações de que ele havia levado o cão para uma chácara, e informou o endereço à fiscalização. Ao chegar no local, a equipe de fiscalização encontrou o animal debilitado, sem água e rodeado por moscas e formigas.