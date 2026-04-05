Cachorro comunitário Jhonny recebe alta, Goiás (Reprodução/Instagram Clínica Neopets)\nO cachorro comunitário Jhonny, atacado com um líquido quente, recebeu alta médica neste sábado (4) e foi levado para a casa da nova tutora. O vídeo da alta foi publicado nas redes de uma clínica veterinária. No vídeo, o médico informou que o aspecto da pele está perfeito e 100% cicatrizado: "Vai ser um tratamento tranquilo em casa", disse o médico João Victor Melo.\nNa legenda, a clínica informou que os exames constataram uma grande melhora do quadro de anemia imunomediada.\nDe agora em diante, a Estefânia, tutora legal e quem resgatou o Jhonny na rua, é quem vai dar sequência ao tratamento dele em casa”, trecho.\nJhonny estava em cuidados intensivos desde o dia em que o fato aconteceu, em 5 de março, no Setor Castelo Branco, em Goiânia. O animal sofreu queimaduras em aproximadamente 40% da parte de cima do corpo. Jhonny foi resgatado por outros moradores. A moradora que jogou líquido quente foi indiciada por maus-tratos.