-Caramelo (1.3452566)\nUm cachorro caramelo tentou defender seu tutor durante uma briga que aconteceu no meio da rua, no Setor Finsocial, em Goiânia. O cachorro ficou ao lado do dono durante toda a confusão, conforme mostra o vídeo. (veja acima).\nNas imagens é possível ver que os dois homens rolaram no asfalto da rua, no meio da pista e o caramelo tentou morder o homem que estava brigando com seu dono.\nSegundo apuração da TV Anhanguera, a briga aconteceu por motivos pessoais e ninguém ficou ferido.\nOssada encontrada em área de mata de Palmas deve passar por exame de DNA\nAcidente na TO-070 mata esposa de ex-secretário de Saúde do Tocantins e deixa marido e filho feridos\nPessoas em situação de rua recebem mais de 2,4 mil procedimentos de saúde em Palmas\nEm outro vídeo, um homem explica que o caramelo companheiro se chama "Da Rua" e é conhecido pelos moradores do local. "O Da Rua é um doguinho! Olha que gracinha. Convive com ele e foi defender ele na briga toda que teve aí. Parceiro menino!", ressaltou o homem.