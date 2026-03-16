Cão comunitário sofre queimaduras, em Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera)\nO cachorro comunitário, conhecido como Johnny, foi atacado com um líquido quente, em Goiânia, enquanto estava dormindo. O crime foi registrado por uma câmera de segurança local (veja acima).\nComo o nome da suspeita não foi divulgado, o g1 não conseguiu localizar a defesa dela.\nO crime aconteceu no dia 5 de março, no Setor Castelo Branco. No vídeo, o animal aparece deitado na calçada quando uma mulher se aproxima do portão da casa e joga o líquido no cachorro, que foge gritando.\nAo g1, a delegada do Grupo de Proteção Animal, Simelli Lemes, explicou que foi realizada uma perícia no cachorro que comprovou que ele foi queimado com um líquido quente, mas não foi possível definir o que foi derramado em Johnny.\nFoi identificada queimadura térmica, mas a substância não foi identificada através da perícia, pois o local já havia sido limpo e o animal está em tratamento, sendo ministrados medicamentos, o que atrapalha na identificação", explicou Simelli.