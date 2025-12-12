Uma cabeleireira identificada como Mirna da Cunha de Oliveira teve os dentes arrancados durante um procedimento equivocado feito em uma clínica odontológica de Goiânia. De acordo com a sentença do Tribunal de Justiça de Goiás, o erro gerou sérios transtornos e fez, inclusive, com que a paciente começasse o tratamento contra depressão.\nO POPULAR não localizou a defesa da clínica odontológica.\nMirna havia assinado um contrato de R$ 18 mil com a clínica para realizar um tratamento dentário, deu entrada e foi pagando as parcelas. Entretanto, ela não recebeu o tratamento adequado.\nÀ reportagem, a profissional contou que o tratamento correto seriam três implantes: superior, inferior e uma prótese fixa.\nSegundo a cabeleireira, ela já tinha uma prótese fixa, mas no dia do procedimento eles removeram todos os dentes dela do lábio inferior e quase todos do lado superior. “Fiquei com três dentes no lábio de cima. Só com os pinos eu não conseguia mastigar nem nada, então eu só comia coisas líquidas. Durante um ano e dois meses você vai perdendo muito peso porque você não consegue mastigar, então ficou bem difícil”, explica.