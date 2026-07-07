-VÍDEO: Cão é salvo por bombeiros após ser encontrado à deriva no Rio Araguaia (1.3430554)\nUm cão foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) na tarde de segunda-feira (6), após ser encontrado à deriva no Rio Araguaia, na região da praia de Aragarças. O resgate aconteceu enquanto os militares faziam um patrulhamento preventivo.\nSegundo o capitão Victor Rocha, os bombeiros avistaram um objeto boiando no rio e, a princípio, acreditaram que fosse um tronco. Ao se aproximarem, perceberam que era um cachorro tentando nadar.\nO animal já estava bem longe da margem e bastante cansado. Ao se aproximar, o animal não ofereceu nenhum tipo de resistência, pelo contrário, ele se aproximou, permitiu que os nossos militares alcançassem ele”, explicou o oficial.\nDa energia solar ao plantio de grama: os contratos milionários de Cariri que estão sob a lupa do MPTO