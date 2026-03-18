Delegada afirma que ferimentos indicam queimadura térmica grave; pena para o crime de maus-tratos pode chegar a 5 anos de prisão (Reprodução/TV Anhanguera)\nO cão comunitário Johnny, que foi queimado com um líquido quente por uma moradora do Setor Castelo Branco, em Goiânia, teve 40% do corpo atingido, informou a Polícia Científica. O laudo completo, que deve identificar qual produto foi jogado no animal, ainda está em fase de conclusão. Imagens de câmeras de segurança, obtidas pela TV Anhanguera, mostram o momento em que o cachorro é atingido, uiva de dor e corre pela rua (veja vídeo acima).\nA moradora foi identificada como Cassilda Ferreira de Almeida. O advogado dela, Washington Soares de Freitas, preferiu não se manifestar a pedido do POPULAR, na manhã desta quarta-feira (18), mas, em entrevista à TV, na terça-feira (17), afirmou que a cliente confessou ter jogado um líquido quente no cachorro, que estava na porta da casa dela, e que está arrependida.