Um cão comunitário que foi queimado com um líquido quente por uma moradora do setor Castelo Branco, em Goiânia, era cuidado pela comunidade local, que se comoveu com o caso (assista acima). A assistente educacional Cláudia Aparecida cuidou do cachorrinho antes de ele ser internado em uma clínica veterinária.\nO POPULAR não localizou a defesa da suspeita porque a Polícia Civil informou que a mesma ainda não apresentou advogado.\n“Ele não vai mais ser o mesmo, mas assim, acho que o pelo dele não nasce mais, ele vai ter um trauma, óbvio, mas ele é um cãozinho feliz, ele gosta de carinho, ele é feliz. Não tem como entender um comportamento desse…não tem como. Quando eu vi o vídeo eu chorei muito”, desabafa Cláudia Aparecida, em entrevista à TV Anhanguera.\nA assistente educacional contou que Johnny, como é chamado, tem cerca de cinco anos de idade e começou a frequentar o bairro no início do ano e recebe comida e água dos moradores do local.