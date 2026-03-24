Após oito dias do desaparecimento de Ágatha Sophia Almeida Xavier, de 4 anos, nas águas do Rio Tocantins, em Tocantinópolis, as buscas foram encerradas pelo Corpo de Bombeiros, sem que fosse encontrada. Ela foi vista pela última vez enquanto estava com a mãe, perto da segunda rampa da orla.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, a mãe da criança relatou que Ágatha Sophia se afastou por alguns instantes e saiu do seu campo de visão. O desaparecimento aconteceu no dia 14 de março de 2026, às margens do rio.\nTestemunhas informaram ainda à Polícia Militar que viram uma pessoa pedindo ajuda na água logo após o desaparecimento da menina. Familiares e amigos tentaram socorrê-la, mas não conseguiram devido ao alto nível do rio e à forte correnteza.\nAs buscas realizadas por mergulhadores e as varreduras de superfície com o auxílio da Defesa Civil, foram encerradas neste domingo (22).