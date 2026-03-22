As buscas pelo mecânico agrícola Adenir Rodrigues da Conceição foram encerradas neste sábado (21). Ele está desaparecido desde o dia 14 deste mês, após ter abandonado o trabalho que realizava na fazenda Luana, na zona rural de Cariri do Tocantins, no sul do estado.\nO encerramento das buscas foi confirmado pela Defesa Civil neste domingo (22), devido às condições climáticas e à situação atual, mas a operação poderá ser retomada caso surja algum fato novo. Entretanto, moradores locais e funcionários da fazenda onde Adenir trabalhava continuam realizando buscas de forma reduzida.\nNova regra de trânsito prevê multa de quase R$ 3 mil e até 24 meses sem CNH\nMulher é jogada do 3º andar de prédio pelo marido, diz polícia\nSegundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil de Talismã, João Carlos Lopes, informações indicam que Adenir desapareceu após um desentendimento ocorrido dias antes com um irmão. Apesar disso, ele foi trabalhar na fazenda, mas, ao ver o patrão em uma ligação, teria deixado o local. “Ele teria surtado, imaginando que a ligação era para o irmão”, explicou João Carlos.