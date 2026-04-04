As buscas por duas pessoas desaparecidas no Rio Javaés foram retomadas neste sábado (4) pelo Corpo de Bombeiros. A embarcação em que os dois estavam naufragou nesta sexta-feira (3) na região da Ilha do Bananal.\nSegundo os Bombeiros, as equipes seguem com o mapeamento da área, realizando novas varreduras submersas ao longo do leito do rio.\nO naufrágio aconteceu na manhã de sexta-feira, na zona rural de Sandolândia, sudoeste do estado. Quando chegaram ao local, ainda no primeiro dia, os bombeiros percorreram um trecho de aproximadamente mil metros no sentido da correnteza.\nNeste sábado, o trecho será novamente revisitado, com ampliação das buscas para outros pontos do rio. Também serão realizadas buscas superficiais e às margens, com apoio de drone nas varreduras aéreas.\nBombeiros buscam por homem e criança desaparecidos após naufrágio no Rio Javaé