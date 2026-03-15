O Corpo de Bombeiros do Tocantins encerrou, na tarde deste domingo (15), o dia de buscas por uma criança que desapareceu no píer do Rio Tocantins, em Tocantinópolis, no Bico do Papagaio. O serviço será retomado nesta segunda-feira (16).\nA criança desapareceu no sábado (14), enquanto estava com a mãe próximo ao píer. A vítima não teve o nome informado pelas autoridades.\nDe acordo com as informações repassadas aos Bombeiros, a mãe informou que a filha se afastou rapidamente e saiu de seu campo de visão.\nSegundo a Polícia Militar (PM), testemunhas relataram ter visto alguém pedindo ajuda dentro do rio, o que levantou a possibilidade de afogamento. Familiares e amigos chegaram a entrar na água para tentar resgatar a menina, mas não conseguiram alcançá‑la devido ao nível elevado do rio e à forte correnteza.