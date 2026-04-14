O histórico de buscas no Google foi um dos elementos cruciais para a Polícia Civil e a Justiça fundamentarem a prisão preventiva do ex-gerente de fazenda Péricles Antônio Pereira, de 43 anos. A investigação, que apura um desvio estimado em R$ 10 milhões da Fazenda Bacaba, no Tocantins, revelou que o investigado utilizou a internet para planejar sua aposentadoria com o dinheiro ilícito e para monitorar as chances de ser punido judicialmente.\nDe acordo com o inquérito da DEIC de Paraíso do Tocantins, Péricles realizou pesquisas específicas que sugerem a consciência da ilicitude de seus atos. Entre os termos buscados estavam: "funcionário superfaturou serviços e recebeu dinheiro de terceiros, como processar? sem provas e testemunhas". Para os investigadores, a busca indica uma tentativa de medir a viabilidade de uma defesa ou de se antecipar a possíveis estratégias dos patrões.