Casal de curiquinhas-verdes em palmeira (Arquivo pessoal/Tulio Dornas)\nA obra de pavimentação em uma rotatória de Araguaína, no norte do estado, foi interrompida após a descoberta de um ninho de caraquinhas-verdes no interior do tronco de uma palmeira de buriti. A prática das aves é bastante comum, e tem motivo.\nO casal de aves foi encontrado no topo da árvore durante uma vistoria e, mesmo morta, a prefeitura decidiu mantê-la no local até que os filhotes completem o ciclo de crescimento.\nA prática de utilizar palmeiras, conhecida por seus longos troncos, é uma tática inteligente de pássaros para garantir a segurança contra predadores e aproveitar a estrutura natural de proteção que essas plantas oferecem.\nNinho de aves faz obra de rotatória esperar filhotes crescerem em Araguaína\nFotógrafo registra arara-canindé rara com plumagem incomum em Aliança do Tocantins