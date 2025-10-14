A Prefeitura de Palmas multou a BRK Ambiental em R$ 1.762.992,00 por um vazamento de esgoto no sistema de drenagem que chega ao lago da capital. A penalidade foi aplicada pela Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos de Palmas (ARP).\nVeja no JA 2º Edição: Prefeitura de Palmas multa BRK por extravasamento de esgoto\nConforme a prefeitura, o vazamento foi constatado na sexta-feira, 11 de outubro, após uma fiscalização que identificou um grande volume de esgoto em dois pontos de visita, na Arno 43 (antiga 407 Norte) e na Avenida NS-15, região Norte da capital.\nNesta segunda-feira (13), a ARP constatou que o vazamento no sistema de drenagem continuava, o que poderá causar uma nova multa. O órgão aguarda o resultado da perícia para lavrar o auto.\nA concessionária informou por meio de nota o vazamento foi provocado pelo excesso de águas pluviais lançadas irregularmente na rede de esgoto por meio de ligações domiciliares. Mas que reafirma importância do uso adequado da rede de esgoto e orienta que, em casos de qualquer ocorrência, a população entre em contato imediatamente (veja nota na íntegra no fim da reportagem).