A jovem Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos, foi morta com uma facada no apartamento onde morava com o namorado, André Lucas da Silva Ribeiro, em Goiânia. Segundo a investigação, o crime aconteceu durante uma discussão do casal. André Lucas foi preso suspeito pelo crime e confessou o assassinato, de acordo com a polícia. Veja o que se sabe na reportagem.\n1-Quando aconteceu o crime?\n2- Quem encontrou a vítima?\n3- Qual a motivação do crime?\n4- Prisão e confissão.\n5- Sobre a vítima.\n1-Quando aconteceu o crime?\nO crime aconteceu na manhã de sexta-feira (20), em um condomínio, no Residencial Eldorado. A Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem) informou que o casal é de Minas Gerais, mas estava morando em Goiânia junto com um amigo, há duas semanas, para trabalharem juntos.\n2- Quem encontrou a vítima?