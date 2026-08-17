-brigadista_terra (1.3445330)\nOs brigadistas Rodrigo Vieira, da Aliança da Terra, e Rosevir de Melo, da brigada comunitária, viralizaram ao dar água a um lagarto que fugia do incêndio no Parque Estadual Terra Ronca, em São Domingos, no Nordeste de Goiás. As queimadas, que atingem a Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra Geral de Goiás e o entorno do parque, entre os municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, já destruíram mais de 10 mil hectares de vegetação, segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ).\nAo POPULAR, Júlia Chaves, proprietária de uma pousada na região, informou que o brigadista Rodrigo está atuando no combate ao fogo, sem previsão de retorno. Segundo a empresária, a situação é gravíssima e deixa a todos preocupados, contando com 55 pessoas da brigada comunitária mobilizadas no combate neste domingo (16)."O pessoal ontem saiu às 6h da manhã e chegou só às 22h da noite do combate", relatou Júlia, ressaltando a rotina da equipe.