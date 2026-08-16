Além do conhecimento tradicional, brigadas indígenas contra incêndios florestais estão ganhando um reforço de treinamento para uso de drones e outros equipamentos eletrônicos no combate e prevenção ao fogo descontrolado.\nO projeto é uma iniciativa da Fundação Bunge em parceria com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).\nA reportagem da Folha acompanhou uma ação de queima prescrita --ou seja, uma ação de pôr fogo em uma área para evitar incêndios descontrolados futuros-- na Terra Indígena Xerente, em Tocantins, em maio deste ano.\nA doação ao Ibama dos equipamentos para combate e prevenção a incêndios, a serem incorporados nas ações do Prevfogo, vem acompanhada de treinamentos das brigadas indígenas para uso dessa tecnologia.\nEntre os equipamentos doados também estão tablets, notebooks e maquinários para "salas de situação" móveis, especialmente tecnologia usada para georreferenciamento --e aqui entra a parte em que a fundação providencia treinamento aos indígenas para uso desses equipamentos.