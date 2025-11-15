Um idoso de 61 anos foi assassinado com golpes de faca em uma distribuidora de bebidas em uma quadra da região sul de Palmas. A vítima foi identificada como Antônio Celestino de Medeiros Neto e o crime aconteceu após uma discussão.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada em um estabelecimento na Arse 112, antiga 1.206 sul, durante a madrugada deste sábado (15), pouco antes das 5h.\nAntônio chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamado, mas apenas constatou o óbito.\nComunidade quilombola denuncia ocupação ilegal por fazendeiros no Tocantins, aponta MP\nFuncionário é preso por suspeita de incendiar materiais de obra em chácara\nUma testemunha relatou à PM que estava sentada em uma mesa próxima de onde aconteceu a confusão. Ela informou que um homem chegou acompanhado do filho e disse em dado momento "em cara de homem não se batia". Depois, o suspeito saiu do local.