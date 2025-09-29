Um homem de 28 anos morreu após ser esfaqueado pelo cunhado durante uma discussão em Xambioá, no Bico do Papagaio. O crime foi registrado na madrugada desta segunda-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o suspeito ainda não foi localizado.\nA vítima foi identificada como Marcos Vinícius Lima de Sousa. Os militares foram chamados por volta de 1h10 para uma ocorrência de lesão corporal no Hospital Regional de Xambioá. No local, os policiais foram informados de que a vítima tinha dado entrada com ferimento grave provocado por arma branca.\nSegundo a Polícia Civil, a briga entre a vítima e o cunhado teria acontecido por volta das 23h40 do domingo (28). Marcos teve ferimento em uma das pernas.\nFim de casamento e ameaças da ex-nora: o que se sabe sobre assassinato de casal de pastores em Pium\nPolícia prende suspeito de ataque a tiros que deixou dois detentos mortos na porta de presídio em Paraíso do Tocantins