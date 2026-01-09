Leonardo José, de 31 anos, morreu após passar mal em Paris (Reprodução/ Instagram de Leonardo José)\nO goiano Leonardo José Santana, de 31 anos, morreu após passar mal em Paris, na capital da França. Natural da cidade de Iaciara, na região nordeste de Goiás, ele havia se mudado para fora do país há três anos, onde trabalhava em um hotel. A família aguarda a autópsia para saber a causa da morte.\n“O que sabemos era que ele estava com problemas no estômago, uma úlcera, e tinha mais de 20 feridas no estômago. Ele falava para a gente que estava se tratando”, relatou a irmã, Luana Ferreira.\nEm entrevista ao g1, a irmã contou que a família foi informada sobre a morte de Leonardo na terça-feira (6) por uma amiga que morava com ele.\nDe acordo com ela, o goiano começou a sentir dores e entrou no banheiro. “Lá, ele não resistiu e acabou falecendo”, contou Luana.