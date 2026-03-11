Enzo Fernandes morreu após um acidente de ônibus em Bruxelas (Arquivo pessoal/João Vitor Fernandes da Silva)\nUm menino goiano de 7 anos morreu após um acidente de ônibus em Bruxelas, capital da Bélgica. Enzo Fernandes de Souza ficou internado em estado gravíssimo por uma semana antes de morrer. Segundo a família, o menino estava atravessando uma faixa de pedestres quando foi atropelado.\nO JORNAL entrou em contato com a empresa de ônibus, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nEm entrevista ao JORNAL, o pai de Enzo, João Vitor Fernandes da Silva, de 25 anos, contou que o acidente aconteceu no dia 3 de março. Segundo ele, o filho voltava da escola com a tia quando foi atropelado pelo ônibus.\nEle estava saindo da escola e foi atropelado por um ônibus quando estava atravessando a faixa de pedestres com a tia, que estava levando ele para casa”, contou João Vitor.