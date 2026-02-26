A goiana Rayssa Miranda, de 29 anos, que morreu após passar por uma cirurgia de emergência em Portugal, estava com viagem de férias marcada para o Brasil, segundo a família.\nA mulher e o marido viviam em Braga há dois anos de forma regularizada. Ela já tinha comprado a passagem para maio deste ano, período em que passaria com parentes em Goiás.\nRayssa Miranda morreu após uma parada cardíaca durante um procedimento cirúrgico para conter uma hemorragia. Ela tratava uma possível endometriose e foi ao hospital para entregar exames quando passou mal ainda no estacionamento da unidade de saúde, conforme relato da família.\nA morte de Rayssa Miranda gerou comoção entre amigos e familiares, que aguardavam a visita dela ao Brasil.\nAtendimento médico\nEm entrevista ao g1, o irmão de Rayssa, Roger Castro Miranda, contou que a jovem estava bem no dia em que apresentou uma hemorragia e precisou de atendimento imediato.