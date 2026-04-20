A paraense Krisley Poliana Vieira da Silva, 36, morreu após passar por cirurgias plásticas em uma clínica particular na Bolívia no início do mês. Krisley viajou no final de março para Santa Cruz de la Sierra. A moradora de Itaituba (PA) planejava fazer procedimentos estéticos no país vizinho.\nEla foi internada após complicações de saúde decorrentes das operações. A brasileira chegou a divulgar nas redes sociais que tinha concluído a primeira intervenção, de mastopexia com prótese.\nA polícia boliviana investiga as causas da morte da paciente, informou a imprensa local. Agentes da FELCC (Força Especial de Luta Contra o Crime) foram à clínica onde os procedimentos foram realizados para recolher o corpo e iniciar a apuração, de acordo com o canal boliviano Uno.\nAdvogado e namorada morrem em acidente em Goiás