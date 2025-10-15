O número de pessoas em prisão domiciliar no Brasil cresceu 3.812% em uma década, saltando de 6.027 registros no segundo semestre de 2016 para 235.880 no primeiro semestre de 2025, de acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.\nOs dados mais recentes indicam ainda que a população prisional do país chegou a quase 1 milhão de pessoas. São 941.752 mil presos, sendo 705.872 em unidades prisionais e 235.880 em prisão domiciliar.\nEmbora o Brasil tenha voltado a ultrapassar a marca de 700 mil presos em celas físicas neste ano, o número ainda está abaixo do patamar registrado antes da pandemia de Covid-19. No primeiro semestre de 2019, o país contabilizava 750.836 pessoas presas em unidades prisionais, o maior número da série histórica, que tem dados desde o segundo semestre de 2016.