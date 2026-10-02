Boto-do-Araguaia é resgatado após ficar preso em uma poça de água do rio Urubu (Divulgação/Naturatins e Sema Lagoa da Confusão)\nDois botos-do-Araguaia foram resgatados após serem encontrados presos em uma poça de água do rio Urubu, em Lagoa da Confusão, na região oeste do Tocantins. Os animais ficaram isolados após a redução do volume de água próximo a uma barragem.\nDe acordo com o Fundo Mundial para a Natureza (WWF-Brasil), equipes especializadas avaliaram as condições de saúde dos botos e constataram que eles apresentavam condições críticas de sobrevivência. Um dos animais apresentava sinais de inanição e desidratação provocada pela exposição ao sol, o que exigiu cuidados extras durante a realocação.\nDurante as buscas na região, outros quatro animais da mesma espécie foram localizados em condições semelhantes. Três botos estavam presos em uma poça situada a cerca de 500 metros do local onde os primeiros animais foram encontrados.